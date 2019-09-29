“الحرية والتغيير” تفرغ من تسمية مرشحيها لوزارتي الثروة الحيوانية والبنية التحتية

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، عن فراغ لجنة الترشيحات من تحديد أسماء المرشحين لمنصبي وزارتي الثروة الحيوانية والبنية التحتية، وأوضحت أنها مستمرة في اجتماعاتها بشأن استكمال هيكل السلطة الإنتقالية التنفيذية.
وقال القيادي بـ “الحرية والتغيير” بابكر فيصل حسب (إس إم سي) اليوم (الأحد)، إن الأسماء التي سترفع للمجلس المركزي ستكون أقل من خمسة كما كان في السابق في اختيار الوزراء، ومن ثم رفعها لرئيس مجلس الوزراء عقب عودته للبلاد من جولته الخارجية.
وفي السياق، قال عضو لجنة الترشيحات محمد ضياء الدين، إن “الحرية والتغيير”، مستمرة في اجتماعاتها على كافة المستويات للبت في القضايا المتعلقة بتكوين السلطة الانتقالية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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