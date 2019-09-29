كيف خطف السوداني “عيسى” الأضواء بالدوري الإنكليزي

خطف النجم السوداني محمد عيسى الأضواء في دوري الدرجة الثانية الإنكليزي، بعدما تمكن من اعتلاء صدارة ترتيب هدافي المسابقة، بعد تسجيله هدفين من أصل ثلاثة فاز بها فريقه بيتربورو على ضيفه ويمبلدون، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “ويستون هوميس”، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وشهد اللقاء تألقاً لافتاً للاعب السوداني، إذ تمكن في البداية من صناعة هدف لزميله، في الدقيقة 29، حينما مرر عيسى كرة نموذجية لماركوس ماديسون فأسكنها الأخير الشباك محرزاً أول أهداف المباراة.

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وواصل عيسى بحسب “العربي الجديد اللندنية” تألقه في الدقيقة 40، إذ تمكن من مراوغة المدافعين وأحرز من خلالها هدفه السابع في البطولة وثاني أهداف فريقه في اللقاء الذي انتهى شوطه الأول بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني وبعد تقليص فريق ويمبلدون النتيجة، تمكن بيتربورو وبالتحديد في الدقيقة 61 من تعزيز تقدمه بإحراز النجم السوداني نفسه أيضا الهدف الثالث لفريقه والثاني له، ليرتقي محمد عيسى في صدارة هدافي دوري الدرجة الثانية بثمانية أهداف خلال تسع مباريات.

وبذلك واصل النجم السوداني تقديم مستوياته المبهرة في الملاعب الإنكليزية في ظل ظهوره بمستويات لافتة وأداء متصاعد قد يدفع به للانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنكليزي، وإن نجح في تحقيق ذلك، فإنه سيكون أول لاعب في تاريخ السودان قد يحظى بالمشاركة في البطولة الاقوى على مستوى الدوريات العالمية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)