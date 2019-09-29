الكشف عن مروجي الحبوب المخدرة في عمارة الذهب بالخرطوم

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كشفت الشرطة تفاصيل مثيرة حول توقيف (3) متهمين بينهم مدير شركة مصوغات ذهبية ضبطت في حيازتهم (9) حبات كبتاغون مخدرة في عمارة الذهب بالسوق العربي الخرطوم.

وقال المتحري أمام القاضي محمد بشير بمحكمة مكافحة الإرهاب الخرطوم اليوم (الأحد) إن الشاكي أبلغ عن القبض على (3) متهمين بموجب معلومة وردت لمكافحة المخدرات تفيد بنشاط أحد المتهمين في ترويج المخدرات، وبالرصد والمتابعة للتحركات تأكد أفراد المتابعة من نشاط المتهم في ترويج الحبوب المخدرة، وبأمر تفتيش صادر من النيابة تمت مداهمة المحل وعند التفتيش وجد حبة واحدة في جيب المتهم وعُثر على (8) حبات في أدراج المحل وتم القبض على المتهمين، واقتيادهم إلى دائرة الاختصاص، وقدم المتحري مستنداً ومعروضات اتهام للمحكمة، وقدم المتهمين للمحاكمة تحت طائلة المادة (15أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)