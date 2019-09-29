استئناف اجتماعات سد النهضة بالخرطوم غداً "الإثنين"

تبدأ بفندق السلام “روتانا” بالخرطوم غداً “الإثنين”، اجتماعات اللجنة الوطنية الفنية المستقلة المُكونة من السودان ومصر واثيوبيا لبحث موضوع سد النهضة الأثيوبي .

وتم تكوين اللجنة بناءاً على توجيهات رؤساء الدول الثلاث بعد تعثر المفاوضات في الفترة السابقة ، نجحت اللجنة في اختراق المُفاوضات بتوافق الاطراف الثلاثا، على برنامج لملء البحيرة في سبعة سنوات.

وأعرب رئيس الجهاز الفني للموارد المائية، خضر محمد قسم السيد، في تصريحات اليوم “الأحد” عن ثقته في أن تحرز هذه الجولة توافقاً في ملف التفاوض بين الأطراف الثلاث وأوضح أن من المقرر أن يُناقش مقترحات مصرية وإثيوبية وسودانية بشأن السد .

وأعلن قسم السيد أن اجتماعات اللجنة البحثية ستتوج بلقاء لوزراء الموارد المائية في الدول الثلاث خلال 4-5 أكتوبر القادم لأعتماد نتائج هذا الاجتماع .

يُذكر أن اجتماعات الخرطوم تأتي لإستكمال البحث في موضوع الملء والتشغيل ، وتستمر الاجتماعات خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 اكتوبر القادم .