"المقاومة المشتركة" تكبد الحوثيين خسائر كبيرة بالضالع

أكدت مصادر يمنية اليوم الأحد، وفقاً لموقع "24" أن "المقاومة الجنوبية المشتركة" كبدت ميليشيا الحوثي الإيرانية خسائر كبيرة في شمال الضالع، وأحبطت محاولاتها المستميتة على مدى أسبوع كامل للتقدم في المشاريح وحجر السفلى دون جدوى.
قالت المصادر، إن الميليشيات الحوثية نفذت أكثر من خمسة هجمات واسعة خلال أسبوع، في فترات الليل والنهار، في مسعى منها للتقدم باتجاه جبهات "المشاريح" و"حبيل الفرخ" و"طُرّان"، وفقاً لما ذكره موقع "نيوز يمن" اليوم الأحد.
وأوضحت المصادر، أن الاستماتة الكبيرة والاستبسال البطولي لرجال المقاومة أجبر الميليشيات الحوثية في كل مرة على الانكسار والتراجع بخسائرها الثقيلة.
ونفذت المليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن، منذ أيام، هجمات متكررة، معززة بتغطية نارية كثيفة وبعربات "البي إم بي" وبأسلحة 23 ومدافع الهاون وغيرها من الأسلحة، في محاولاتها التقدم باتجاه "المشاريح" و"طُرّان".
وانكسرت كافة المحاولات والهجمات أمام المقاومة الجنوبية المشتركة في جبهات حجر، عبر مساحة تقدر من 6 إلى 10 كيلومترات.
وأفشلت قوات المقاومة الجنوبية والمحلية، أمس السبت، زحفاً واسعاً وكسرت هجوماً قوياً شنته ميليشيا الذراع الإيرانية باتجاه عدد من المواقع في مختلف جبهات القتال بمنطقة حجر السُفلى.
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