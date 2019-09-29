بالفيديو.. لحظة صلاة الجنازة على اللواء عبدالعزيز الفغم بالحرم المكي

أدت جموع المصلين في الحرم المكي عقب صلاة العشاء صلاة الجنازة على اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة قد أوضحت أن اللواء الفغم استشهد عندما كان في زيارة لصديقه فيصل بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، بعدما دخل عليهما صديق يدعي ممدوح بن مشعل آل علي. وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء “الفغم” والمدعو “آل علي”، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سِلاح ناري وأطلق النار عليه، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وكانت قد أعلنت عائلة الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم، اليوم "الأحد"، أن تشييع جثمان الفغم بعد صلاة عشاء اليوم في الحرم المكي.

ونعى اللواء الغفم عدد من المقربين منه وعدد من المغردين الذين تداولوا صوره خلال عمله برفقة الملك سلمان وذكروا عددا من مآثره واصفين إياه بالحارس الأمين.

يذكر أن اللواء عبد العزيز الفغم هو الحارس الخاص للملك سلمان ومن قبله الملك عبد الله، ولفت الأنظار إليه لدقته في عمله وحاز على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قبل منظمة الأكاديمية العالمية وتلقى ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى رتبة لواء عام 2017.