لواء من الجيش السوداني يغادر اليمن وآخر يحل مكانه

غادرت قوات سودانية اليمن، بعد انتهاء مهامها ضمن عمليات التحالف بقيادة السعودية شمال غرب البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش اليمني بأن لواء من الجيش السوداني المشارك ضمن قوات التحالف، غادر السبت، بعد انتهاء فترة مشاركته التي استمرت قرابة العام، إلى جانب القوات اليمنية، شمال غرب اليمن.

وقال المركز في بيان له عبر صفحته بموقع “فيسبوك” إن قيادة الجيش في المنطقة الخامسة، أقامت السبت، حفلا توديعيا للواء الرابع حزم، أحد ألوية القوات السودانية المشاركة ضمن قوات التحالف في اليمن.

ونقل المركز عن قائد المنطقة الخامسة، اللواء يحيى صلاح، قوله إن القوات السودانية “ضحت في اليمن بدمائها، من أجل أن تظل اليمن صحيحة العقيدة عربية الهوية”.

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ونقل قائد المنطقة الخامسة في الجيش اليمني، “تحيات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ونائبه الفريق الركن علي محسن، لكل ألوية الحزم السودانية المشاركة في قوات التحالف وللشعب السوداني قيادة وحكومة”.

واستقبلت قيادة الجيش، وفقا للمركز الإعلامي، لواء جديدا من القوات السودانية حمل اسم “اللواء السادس حزم”، ليحل مكان اللواء الرابع المغادر، للمشاركة في ما سماها “معركة الواجب ونصرة الشقيق.. معركة تحرير اليمن من عناصر المليشيا والتمرد التي تمثل اليد الإيرانية في المنطقة العربية”.

من جانبه، توعد قائد اللواء الرابع حزم الذي غادر الأراضي اليمنية، العميد الركن محيي الدين سعيد، الحوثيين بالاحتفال في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.