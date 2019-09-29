(230) بصاً من السعودية وقطر تنضم لمواصلات الخرطوم

التاريخ: 29-سبتمبر-2019
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أعلن والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون، انضمام (230) بصاً وصلت من السعودية وقطر لأسطول مواصلات الولاية، وكشف أن الولاية ستستقبل الفترة المقبلة (390) بصاً أيضاً من السعودية وقطر لتسهم في حل مسألة المواصلات.
وعقدت اللجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العامة اجتماعاً اليوم (الأحد) بمجلس الوزراء، برئاسة وزير الحكم الاتحادي د. يوسف آدم الضي وبحضور وزراء الداخلية، الطاقة والتعدين، الشباب والرياضة، وعدد من الجهات ذات الصلة.
واستعرض الاجتماع بحسب الصيحة اللآن – مهام واختصاصات اللجنة وتشمل دراسة موقف المواصلات العامة بالبلاد، وتقديم مقترحات عملية للمعالجة على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وقال والي الخرطوم، إن الاجتماع وقف على جهود حكومة الولاية بشأن حل ضائقة المواصلات، وأضاف أنه أمن على ضرورة تضافر جهود الوزارات والجهات ذات الصلة لحل مسألة المواصلات، وتفعيل القطارات المحلية بالخرطوم، كما أمن على تخفيض رسوم الترخيص للمركبات العاملة في المواصلات بالولاية لمدة شهر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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