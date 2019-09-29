فيصل يوجه بتفعيل الآليات لاستيعاب المتغيرات الجديدة بالوزارة

وجه وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح بتفعيل العمل الإعلامي بالوزارة خلال المرحلة المقبلة على وجه الخصوص مع الإعلام الخاص والإعلام الإلكتروني، داعياً لاقتناص فرصة إعادة الهيكلة لتنظيم العمل ولفك التقاطعات والاختصاصات بين الإدارات بما يتسق مع مصلحة العمل، دون إلحاق ضرر بالعاملين.

جاء ذلك لدى لقائه بمدراء الإدارات العامة والإدارات المساعدة بحضور الأستاذ عبد الله جاد الله وكيل الوزارة، حيث وقف على مخرجات عمل الإدارات المختلفة للوصول لدور فاعل للوزارة، مؤكداً أن الأمر يحتاج لمزيد من التنسيق لأداء متميز للوزارة.

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ووجه فيصل بحسب سونا – بضرورة التنسيق بين الإدارات المختلفة والشركاء، بالإضافة لتنشيط العمل والبرامج في المرحلة القادمة بوضع الخطط والمشروعات والبرامج؛ خاصة التي تمس المجتمع وربطها بالإعلام الخاص لزيادة الانتشار والتفاعل بين المجتمع والإعلام الرسمي والخاص.

كما وجه بتفعيل الآليات لاستيعاب متطلبات المتغيرات الجديدة بالوزارة المصاحبة للمرحلة منها أولويات الحكومة المتمثلة في السلام والتنمية، كما وجه بالاستعداد لعملية الدمج بين الإعلام والثقافة والسياحة والآثار .

من جانبه أكد وكيل الوزارة الأستاذ عبد الله جاد الله أن الاجتماع يشكل إنطلاقة جديدة لتفعيل آليات العمل، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلب من الإعلام القيام بدور مهم وحيوي، من أجل تنزيل شعارات الثورة وتسليط الضوء على أولويات الحكومة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)