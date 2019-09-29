بالصور : لماذا بكى حارس السودان في مباراة جنوب السودان .. لقطات تاريخية

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التاريخ: 29-سبتمبر-2019
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شهدت مباراة السودان وجنوب السودان في الدور ربع النهائي لبطولة كأس “سيكافا” لمنتخب شرق أفريقيا مشهد مؤثر للغاية كان بطله حارس المنتخب السوداني زكريا حيدر.
حيث انخرط الحارس في البكاء قبيل المباراة التي فاز فيها منتخب السودان على شقيقه جنوب السودان، حين ردد لاعبو الأخير النشيد الوطني للسودان بشكل تلقائي أثناء عزفه.
وبحسب موقع سبورت الموقف كان مؤثراً لجميع الحاضرين الذين شعروا بالحنين لسنوات الماضي حينما كان السودان بلداً واحداً قبل التقسيم، لكن الأكثر تأثراً كان الحارس زكريا حيدر الذي وجد نفسه يبكي من شدة التأثر بالموقف.
وكان منتخب السودان قد تأهل للنهائي لاحقاً ليلاقي أثيوبيا في المباراة النهائية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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