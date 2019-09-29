الأمم المتحدة و(57) دولة تُعلن دعمها لحكومة السودان

التاريخ: 29-سبتمبر-2019
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أعلنت الأمم المتحدة و(57) دولة و(6) مؤسسات دولية، دعمها الكامل للحكومة الانتقالية بالسودان، وحثت المجتمع الدولي على مساندة السلطات الوطنية.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، في بيان عقب اجتماع رفيع المستوى حول السودان، على هامش الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المشاركين في الاجتماع أعربوا عن دعمهم الكامل للحكومة السودانية، كما رحبوا بالتزامها بزيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات العملية السياسية، بما في ذلك تعيين أول وزيرة خارجية للسودان.
ورحب البيان بحسب الصيحة الآن – بإعلان رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك عن أولوياته في الفترة المقبلة وعلى رأسها وقف الصراع مع الحركات المسلحة وبناء سلام شامل.
يذكر أن الاجتماع جرى بحضور وفود (57) دولة عضو وست منظمات دولية، إضافة لعدد من وكالات الأمم المتحدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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