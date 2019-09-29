الداخلية توجه بتقليص الإجراءات الجمركية لتسهيل حركة المسافرين

وجه المدير العام لقوات الشرطة هيئة الجمارك بتقليص الإجراءات الجمركية وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لتسهيل حركة المسافرين توفيراً للجهد وتقليلاً للوقت في الموانئ والمطارات، إضافة إلى عمل دراسات لتوحيد الزى لجميع العاملين بمطار الخرطوم باعتباره الواجهة الحضارية للبلاد.

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وكشف الفريق أول شرطة (حقوقى) عادل محمد أحمد بشائر المدير العام لقوات الشرطة عن صدور موجهات بترفيع عدد من ضباط الصف من حملة البكالريوس والدكتوراه لقطاع الضباط بغية الاستفادة من خبراتهم العلمية والمهنية فى العمل الشرطي، بجانب توجيهات بتسريع عمل اللجان المعنية للنظر في ترقيات ضباط الجمارك ورفع تقاريرها في غضون شهر.

وجدد بشائر بحسب اليوم التالي – حرص واهتمام رئاسة الشرطة بدعم خطط وبرامج الجمارك حتى تضطلع بدورها كاملاً في دعم وحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب حماية لأرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الأمن القومي، وذلك عند زيارته أمس “الأحد” إلى هيئة الجمارك برفقة نائب المدير العام لقوات الشرطة المفتش العام والفريق شرطة فيصل خلف الله رئيس هيئة التوجيه والخدمات والوفد المرافق له، مبيناً أن أدواراً كبيرة تنتظر الجمارك في الحد من عمليات التهريب ومراقبة الحدود بجانب ترقية العمل في المعابر لتسهيل الحركة التجارية مع دولة جنوب السودان، و أشار إلى خططها الرامية لدعم الاقتصاد الوطني حيث استطاعت تحقيق الربط المقدر ونالت إشادة مجلس السيادة وقيادة الدولة، مشيداً بالضبطيات التي حققتها في المطارات والموانئ البرية والبحرية باستخدام التقنية والبرمجيات بالتنسيق وتبادل المعلومات مع الأجهزة ذات الصلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)