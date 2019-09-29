التاريخ: 29-سبتمبر-2019
20 مشاهدة
أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو عضو المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع أنهم سيعملون على تأهيل المناطق التي تأثرت بالحرب في دارفور وجعلها جاذبة لعودة النازحين واللاجئين وفقاً للوثيقة الدستورية التي تحدثت بوضوح عن ذلك داعياً أهل دارفور أن يكونوا جزء من عملية السلام المستمرة والجلوس مع أبنائهم في الخارج وحثهم للانضمام لركب السلام.
وجدد دقلو لدى لقائه قادة الإدارات الأهلية بجنوب دارفور اليوم الرغبة بعودة المنظمات الإنسانية والإغاثية للعمل في دارفور وتسهيل عملها وعدم اعتراضها في إيصال المعونات والمساعدات وتنظيم الأمر مع اللجان المختصة مبيناً أن الحكومة ستجلس مع المنظمات بشأن العودة.
ودعا الفريق أول محمد حمدان دقلو النازحين بالمعسكرات إلى تحديد موقفهم إن كانوا يريدون أن تتولى السلطات المحلية التخطيط لسكنهم وتسليمهم منازلهم او يريدون العودة إلى مناطقهم مؤكداً تسهيل قوات الدعم السريع لعودة أي نازح لمنطقته أو مزرعته شريطة إبلاغهم بذلك داعياً أهل دارفور إلى وضع أياديهم مع بعضهم البعض لاحداث التنمية وإعمار السودان والاستفادة من خيراته وموارده المتنوعة.
وأعلن دقلو بحسب سونا – الالتزام بتأمين الموسم الزراعي والتشاور مع مجلس الوزراء لتبني وتنفيذ مشاريع صغيرة لعودة النازحين وانشاء المدارس والمراكز الصحية وأخرى للشرطة مشدداً على ضرورة جمع السلاح من أيدي المواطنين بناءاً على توجيهات صدرت من رئيس المجلس السيادي الفريق أول البرهان مؤكداً أن الذين يمتنعون عن تسليم الأسلحة ستتخذ ضدهم إجراءات قانونية مشيراً للعديد من حالات إنتحال صفة أفراد الدعم السريع التي تهدف لتشويه سمعتهم مبيناً فتح العديد من البلاغات الجنائية ضد المتورطين فيها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي يتعهد بتأهيل المناطق المتأثرة بالحرب من أجل عودة النازحين واللاجئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.