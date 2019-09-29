حميدتي يتعهد بتأهيل المناطق المتأثرة بالحرب من أجل عودة النازحين واللاجئين

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو عضو المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع أنهم سيعملون على تأهيل المناطق التي تأثرت بالحرب في دارفور وجعلها جاذبة لعودة النازحين واللاجئين وفقاً للوثيقة الدستورية التي تحدثت بوضوح عن ذلك داعياً أهل دارفور أن يكونوا جزء من عملية السلام المستمرة والجلوس مع أبنائهم في الخارج وحثهم للانضمام لركب السلام.

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وجدد دقلو لدى لقائه قادة الإدارات الأهلية بجنوب دارفور اليوم الرغبة بعودة المنظمات الإنسانية والإغاثية للعمل في دارفور وتسهيل عملها وعدم اعتراضها في إيصال المعونات والمساعدات وتنظيم الأمر مع اللجان المختصة مبيناً أن الحكومة ستجلس مع المنظمات بشأن العودة.

ودعا الفريق أول محمد حمدان دقلو النازحين بالمعسكرات إلى تحديد موقفهم إن كانوا يريدون أن تتولى السلطات المحلية التخطيط لسكنهم وتسليمهم منازلهم او يريدون العودة إلى مناطقهم مؤكداً تسهيل قوات الدعم السريع لعودة أي نازح لمنطقته أو مزرعته شريطة إبلاغهم بذلك داعياً أهل دارفور إلى وضع أياديهم مع بعضهم البعض لاحداث التنمية وإعمار السودان والاستفادة من خيراته وموارده المتنوعة.

وأعلن دقلو بحسب سونا – الالتزام بتأمين الموسم الزراعي والتشاور مع مجلس الوزراء لتبني وتنفيذ مشاريع صغيرة لعودة النازحين وانشاء المدارس والمراكز الصحية وأخرى للشرطة مشدداً على ضرورة جمع السلاح من أيدي المواطنين بناءاً على توجيهات صدرت من رئيس المجلس السيادي الفريق أول البرهان مؤكداً أن الذين يمتنعون عن تسليم الأسلحة ستتخذ ضدهم إجراءات قانونية مشيراً للعديد من حالات إنتحال صفة أفراد الدعم السريع التي تهدف لتشويه سمعتهم مبيناً فتح العديد من البلاغات الجنائية ضد المتورطين فيها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)