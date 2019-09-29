وزيرة التعليم العالى تتفقد جامعة بخت الرضا

أكدت بروفيسور انتصار صغيرون الزين وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بأن الطلاب كانوا أحد مكونات نجاح ثورة ديسمبر من خلال مشاركتهم الفاعلة والكبيرة فيها، واصفة إياهم بأنهم يمثلون ركيزة التنمية والتطور المنشود للبلاد، وأن استقرارهم يمثل استقراراً للبلاد.

جاء ذلك لدى زيارتها لجامعة بخت الرضا بمدينة الدويم حيث كان في استقبالها بروفيسور جاد الله عبد الله الحسن مدير الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعتمد الدويم ومقرراللجنة الأمنية بالولاية.

وطافت الوزيرة خلال الزيارة على داخليات الشهيد الزبير وفوزي عباس والشهيد أحمد خلف الله والشهيد يوسف طمبل وداخلية سعدية ويسن عربي، كما زارت مزرعة الجامعة والمركز القومي للمناهج والبحث التربوي .

وأكدت خلال الزيارة بأن السكن الطلابي يحتاج لنظرة كلية، معلنةً عن التنسيق بين مجلس الوزراء وولاة الولايات والحكم الاتحادي لتوفير الاحتياجات الضرورية للطلاب .

من جانبه أكد بروفيسور جاد الله عبد الله الحسن أن جامعته تزود طلابها بخبرات تعليمية بأعلى مستويات الجودة وتعمل على تعزيز التطور الشخصي والاجتماعي والأكاديمي للطلاب، مشيراً إلى أن الجامعة تساهم في تطوير الموارد البشرية للسودان بصفة عامة ولولاية النيل الأبيض بصفة خاصة، مع إيلائها الاهتمام بقضايا التنمية البشرية .

مما يجدر ذكره أن مجموعة من طلاب جامعة بخت الرضا قاموا بتسليم الوزيرة مذكرة خلال الزيارة تطالب بإصلاحات في الجامعة، وحثتهم الوزيرة بالتحلي بالروح الوطنية تطبيقاً لشعارات الثورة، موضحةً بأنه سيكون هناك إحلال للحرس الجامعي بدلاً عن الشرطة الجامعية في مؤسسات التعليم العالي بعد تأهيلهم.