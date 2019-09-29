“10” أعوام سجن على نظامي سابق يروج الحشيش بواسطة دراجة بخارية

التاريخ: 29-سبتمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال برئاسة القاضي معاوية محمد عبدالله اليوم (الأحد) حكما بالسجن (10) أعوام على نظامي سابق أدانته بتهمة ترويج (9) رؤوس حشيش تم ضبطها داخل كيس مخبأ تحت معقد دراجة بخارية تخصه وداخل منزله بمنطقة سوبا شرق الخرطوم. Advertisements وأمرت المحكمة المدان بحسب اليوم التالي – بدفع مبلغ (15) ألف جنيه غرامة وبالعدم السجن (6) أشهر لمخالفته المادة (16أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، وأمرت بإبادة الحشيش المعروضات. وقدم ممثل الدفاع ظروفا مخففة بأن المتهم يعول أسرة مكونة من زوجته وخمسة اطفال، وخدم البلاد في عمله بالقوات المسلحة قرابة ربع قرن، ومن جانبه شدد وكيل النيابة بوصفه وطالب ممثل الإتهام العام المحكمة بتوقيع أشد العقوبات على المدان حتى يكون عظة لغيره لأنه يمارس جريمة خطيرة بترويجه للمخدرات وسط المجتمع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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