القضارف تبحث تطوير سوق الصادر والمواشي

عقدت لجنة التطوير العقاري ببلدية القضارف برئاسة المدير التنفيذي والمشرف العام للجنة اليوم بالوحدة الادارية للمواشي اجتماع تناول بالبحث تطوير سوق الصادر والمواشى وذلك بحضور اتحاد مصدري الماشية واتحاد تجار المواشي.

وخرج الاجتماع بالبدء في تنفيذ مخطط مكاتب ودكاكين الصادر بعد اجازة الخرطة التعديلية لسوق المواشي وتم تحديد يوم الاحد القادم تسليم الكشف النهائي للمستحقين وسوف تقوم اللجة بطرح قيمة الامتياز .

وعلي ذات الصعيد وقفت اللجنة ميدانيا بحسب سونا – علي مخطط الصادر الذي تجري فيه اعمال التخطيط من الناحية الهندسية والفنية.

Advertisements

من جهة ثانية تواصلت اليوم بالسوق العمومي حملة تفريغ السوق وازالة التشوهات والمخالفات بتنظيم حملة مشتركة من الاجهزة النظامية والهيئة التنقيذية بالبلدية برئاسة المدير التنفيذي لبلدية الاستاذ عباس ادريس .

واوضحت نبيلة يحي مدير الوحدة الادارية بالسوق العمومي حرص ادارتها لتفريغ السوق من الفريشين والاعمال الهامشية بالموقع المخصص بالسوق الغربي موقع السك حديد الذي تم تهيئته بالخدمات اللازمة، مشيرة الي ان البرنامج يشمل تنظيم المواقف الداخلية وتفريغها ومعاصر الزيوت والمخازن بالاضافة لتنظيم عمل الركشات والكاروهات داخل السوق.

ومن جانبه اكد المدير التنفيذي استمرارية الحملات المشتركة داخل السوق بالصورة التي من شأنها اضفاء الوجه الجمالي والحضاري للسوق ولمدينة القضارف، مشيرا لخطة البلدية الرامية لتنشيط الاسواق الفرعية، حاثا المواطنين والفريشين لضرورة المساهمة والمشاركة في دعم مشروع تجميل المدينة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)