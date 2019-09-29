(حمدوك) و (عبدالواحد نور) وجها لوجه داخل مقر الخارجية الفرنسية

التقى رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك برئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور في مبنى وزارة الخارجية الفرنسية في باريس بحسب اليوم التالي. ويعد عبدالواحد نور من أبرز المعارصين لإنضمام الي عملية التفاوض التي تجري بين حكومة حمدوك والقوى المسلحة في دارفور والمنطقتين (النيل الازرق وجنوب كردفان) اضافة الي قوي لجبهة الثورية من شرق السودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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