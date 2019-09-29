فصل طالبة مدرسة ثانوية لفضحها معلم تحرش بها

إنتشر خبر بمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا موقع “فيس بوك” عن فصل طالبة من المدرسة بسبب فضحها لأحد أساتذة المدرسة التي تدرس بها .

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) تناول رواد مواقع التواصل قبل مدة موضوع “أفضح متحرش” حيث تقوم الشابات برواية قصص تعرضهن للتحرش وفضح المتحرشبين بهم للعامة وكانت من ضمن الناشرين للقصص التحرش الطالبة “ساريا” حيث كتبت تحت سلسلة افضح متحرش وتحدثت عن استاذ الفرنسي المتحرش دون أشارة واضحه للأسم .

وكانت المصادفة ان كل الطالبات والطلبه تعرفو عليه و كتبو مواقف حدثت معاهم وكيف كانو يحاولون الابتعاد عنه بكل السبل .

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بعد كتابة ساريا عن الاستاذ طلبوها في مكتب المدير وتم توبيخها جدا بالكلام وتهديدها بالفصل اذا لم تقم بسحب البوستات و الإعتذار الا انها رفضت ان تعتذر وتم فصلها بحسب ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)