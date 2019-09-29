التاريخ: 29-سبتمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بمقر إقامة السفير الإماراتي لدى السودان حمد الجنيبي ندوة بعنوان “أبعاد وثيقة الأخوة الإنسانية”. وشارك في الندوة عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة ولفيف من أهل الفكر والرموز السياسية والاجتماعية والشعبية. Advertisements ورحب سفير الإمارات بحسب سونا – بالحضور مجددا حرص بلاده على العلاقات الإنسانية مع شعوب العالم مستعرضا هدف الندوة والوثيقة وتركيزها على القاسم المشترك الإيماني والإنساني. وأشاد المتحدثون بمتانة علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة مع كافة الدول ممتدحين تواصل ودعم الإمارات الفكري والمادي. تجدر الإشارة إلى أن وثيقة الأخوة الإنسانية والتي تم توقيعها في أبوظبي بين شيخ الأزهر والبابا فرنسيس تهدف إلى تعزيز التسامح والوسطية والسلام والتعددية الدينية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ندوة بسفارة الإمارات حول وثيقة الأخوة الانسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.