خبير يدعو لتوفير الحمايةالاجتماعية للعمالة المهاجرة

أكد دكتور خالد محمد يس الخبير في نظم الضمان الاجتماعي ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للعمالة المهاجرة أسوة بالعمالة بالداخل على أن تكون بصورة اختيارية.

وقال في ورقته التي قدمها في الحلقة القطرية للتأمين الاجتماعي على العمالة السودانية المهاجرة التي نظمها المركز العربي للتأمينات الاجتماعية بالخرطوم بالتعاون مع الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بدأت بعض الدول تطبيق هذا النظام وواجه تحديات لضعف المشتركين وارتفاع تكلفته ممايتطلب الترويج الجيد ومزايا متعددة له لجذب المشتركين بقناعاته الذاتية.

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ودعا الصندوق الوطني بحسب سونا – للمعاشات والتأمينات الاجتماعية توفير الثقة حتى لاينظر للنظام على أنه لجبايات وضرائب تزيد من العبء المالي عليه.

كما أوصى بإشراك الجاليات العربية بالخارج التي تمثل العمالة المهاجرة في إدارة النظام وإقناع العمالة بالخارج للاشتراك في النظام باعتباره يمثل الحماية الاجتماعية بالنسبة لهم وأسرهم في المستقبل كما دعا إلى تخصيص جزء من استثمارات الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي لصالح العاملين بالخارج لتحفيزهم على الاشتراك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)