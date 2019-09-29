السناري : لولا الثورة لما تم تعييني مفوضاً

امتدح مفوض العون الإنساني د. محمد السناري دور الثورة في إحداث التغيير ، مشيراً إلى استعدادهم في المفوضية لإستكمال دور البناء للدولة المدنية.

وأقر السناري بفضل ثورة سبتمر التي أطاحت بالمخلوع البشير عليه لأنه تم تعيينه بسببها مفوضاً بعد تم فصله عن الصالح العام في منتصف التسعينيات من قبل النظام السابق .

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وأكد السناري في حديث مع اليوم التالي أن كفاءته وخبرته في العمل الطوعي تتجاوز الثلاثين عاماً وقد كنت مستحقاً لهذا المنصب بجدارة إلا انني فصلت.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)