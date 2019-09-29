التاريخ: 29-سبتمبر-2019
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امتدح مفوض العون الإنساني د. محمد السناري دور الثورة في إحداث التغيير ، مشيراً إلى استعدادهم في المفوضية لإستكمال دور البناء للدولة المدنية.
وأقر السناري بفضل ثورة سبتمر التي أطاحت بالمخلوع البشير عليه لأنه تم تعيينه بسببها مفوضاً بعد تم فصله عن الصالح العام في منتصف التسعينيات من قبل النظام السابق .
وأكد السناري في حديث مع اليوم التالي أن كفاءته وخبرته في العمل الطوعي تتجاوز الثلاثين عاماً وقد كنت مستحقاً لهذا المنصب بجدارة إلا انني فصلت.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر السناري : لولا الثورة لما تم تعييني مفوضاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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