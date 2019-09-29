(13) حالة إصابة جديدة بالكوليرا بولايتي النيل الأزرق وسنار

كشفت تقارير وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 215 إصابة بالكوليرا بولايتي النيل الأزرق وسنار تراكمياً منذ 28 أغسطس الماضي، وحتى أمس (السبت) منها 13 حالة جديدة أمس الأول الجمعة وأمس السبت، مؤكدة عدم تسجيل حالات وفيات عدا 8 حالات منذ الأسبوع الماضي.

وأكد التقرير الذي عرض في الاجتماع اليومي للجنة الفنية للاستجابة الصحية لمجابهة انتشار وباء الكوليرا اليوم (الأحد) أن ولاية النيل الأزرق سجلت 5 حالات جديدة موزعة بين الروصيرص والدمازين، فيما سجلت سنار 8 حالات جديدة منها 7 بمحلية أبوحجار، وحالة واحدة بمحلية السوكي خلال يومي الجمعة والسبت، ولفت إلى تنفيذ العديد من التدخلات لمكافحة المرض والقضاء عليه بالولايتين مع التصدي لعدم انتقاله لولايات أخرى.

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ولفت التقرير , إلى أن نسبة غرف المعالجة العاملة بالنيل الأزرق 28% فقط بمحليتي الدمازين والروصيرص في حين نفذت كلورة مياه الشرب داخل الشبكة بنسبة 87% وخارجه 68% فضلاً عن تطهير المنازل بنسبة 45%، وأقر بالتدني في نقل النفايات والتي لم تتجاوز 12% بجانب التغطية المنخفضة لأنشطة سلامة المياه، موضحاً أن أبرز التحديات التي تعاني منها الولاية تمثلت في الكلورة خارج الشبكة ,الأشراف على الأطعمة والتبرز في العراء وجمع والتخلص من النفايات، مشيراً إلى أن تغطية جميع مواقع التوالد بولاية سنار والبالغة 41 موقعاً، مبيناً أن بالولاية 6 مراكز لمعالجة الحالات .

ووجه الوزير دكتور أكرم على التوم, بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بكل المحليات عبر زيادة أعمال أنشطة تعزيز الصحة بما يسهم في عمليات المكافحة على المرض، فضلاً عن التوجيه بتحديد أوجه القصور والعمل على معالجتها والوقوف على الأسباب وراء عدم تضمين تقارير الوضع الصحي بمحلية الدالي والمزموم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)