انتقادات لوزير التجارة تتسبب في إزالة صحفيين من قروب “واتساب ”

التاريخ: 29-سبتمبر-2019
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رصدت (التيار) إزالة عدد من الصحفيين من قروب واتساب وزارة الصناعة والتجارة بعد مطالبة عدد منهم زيارة الوزير للأسواق وتفقد أحوال معاش الناس بدلاً من تفقد الأرشيف الصحفي لمناشط الوزارة.
وتعود التفاصيل بحسب التيار – إلى أن مدير الإعلام بالوزارة عبد الله إبراهيم قد نقل بقروب صحفي تغطية أخبار الوزارة صور وخبر زيارة الوزير مدني عباس لقسم الأرشفة، وابتدرت صحفية النقاش مطالبة الوزير بتفقده للأسواق بدلاً عن ذلك، وزاد صحفي أخر بقوله “الشهور دي كلها يا دوب يزور الأرشيف ، وزير سلحفائي على حد قوله ، ، مما جعل مدير الإعلام يقوم بإزالة المحرر وتوالت بعده عمليات الحذف لكل من علق أو اعترض ليشمل مجموعة من الصحفيين والموظفين بالوزارة .
يذكر أن القروب هو الرسمي للتعامل بين مكتب الإعلام والصحافة وقد أنشأ سابقاً من قبل محررة صحفية و تجري من خلاله الدعوة للمناشط وتلقى أخبار الوزارة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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