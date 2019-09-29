رجل يعتدي على جاره ضرباً بسبب أطفالهما

التاريخ: 29-سبتمبر-2019
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قضت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي إدريس بن إدريس بتوقيع عقوبة السجن لمدة «شهر» والغرامة ألف جنيه فى مواجهة رجل ضرب جاره مسبباً له الأذى البسيط إثر نقاش بسبب شجار بين أطفال، وذلك بمنطقة دار السلام بالحاج يوسف، وذلك على خلفية أن الشاكي فتح بلاغاً بقسم الشرطة قال فيه إن جاره المتهم بالحي إثر خلافات وقعت بينهما بسبب شجارات أطفالهما، تحول النقاش إلى شجار، الأمر الذي دفع المتهم بحسب آخر لحظة – بأن يضرب الشاكي مسبباً له الأذى البسيط، وتم القبض على المتهم ودونت الشرطة في مواجهته بلاغاً تحت نص المادة (142) من القانون الجنائى المتعلقة بالأذى البسيط.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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