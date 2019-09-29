الاتحاد الأوروبي يشجع التحول الديمقراطي فى السودان

أعلن الاتحاد الأوروبى فى السودان، اليوم الأحد، أنه يشجع التحول فى البلاد، وأنه على استعداد لدعم البلاد فى طريقها نحو السلام والديمقراطية والازدهار.

والتقى سفراء دول الاتحاد الأوروبى، المقيمين فى جنيف، مع وزير العدل السودانى نصر الدين عبد الباري، الذى مثل بلاده فى أعمال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف.