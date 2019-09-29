الأمم المتحدة و57 دولة تعلن دعمها الحكومة الإنتقالية

أعلنت الأمم المتحدة و57 دولة و6 مؤسسات دولية دعمها الكامل للحكومة الانتقالية في السودان، ودعت المجتمع الدولي لمساندة السلطات الانتقالية بالسودان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك" أن اجتماع رفيع المستوى حول السودان، عقد على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واضاف في بيان اليوم (الاحد) أن المشاركين في الاجتماع أعربوا عن دعمهم الكامل للحكومة السودانية، ورحبوا بالتزامها بزيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات العملية السياسية، بما في ذلك تعيين أول وزيرة خارجية للسودان.

ورحب البيان بإعلان رئيس الحكومة الانتقالية السودانية عبد الله حمدوك عن أولوياته في الفترة المقبلة وعلي رأسها وقف الصراع مع الحركات المسلحة وبناء سلام شامل.

وشاركت في الإجتماع وفود من 57 دولة و6 منظمات دولية بالإضافة إلى عدد من وكالات الأمم المتحدة.