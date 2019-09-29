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تجميد العمل في مادة التاريخ للصف الخامس بالبحرالاحمر

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وجه والي البحر الاحمر المكلف اللواء ركن حافظ التاج بتجميد العمل في مادة التاريخ والتربية الوطنية للصف الخامس بمرحلة الاساس بالولاية الي حين البت من جانب الجهات المختصة في بعض المعلومات التاريخية التي وردت في كتاب التاريخ ، وذلك مراعاة للظروف التي تهدد تماسك النسيج الاجتاعي .


جاء ذلك لدي لقائه ببعض قيادات الادارة الاهلية عقب عودته مساء امس من الخرطوم ،حيث اكد الوالي حرص حكومة واهتمامها بقضايا والتعليم الصحة والمياه والكهرباء من اجل راحة المواطن وتهيئة البيئة المناسبة للتعليم باعتباره اساس النهضة.


من جانبه ناشد الاستاذ حامد ابو فاطمة نائب رئيس نادي البجا ببورتسودان كل فعاليات المجتمع بالولاية بالحفاظ علي تماسك النسيج الاجتماعي وتفويت الفرصة علي القوي التي تقف خلف اثارة الفتن.

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