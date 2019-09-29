جونسون ينفي تضارب المصالح بسبب علاقته مع سيدة الأعمال "جينيفر أركوري"

وأوضح رئيس الوزراء بوريس جونسون أي تضارب في المصالح بسبب علاقته بصديقته "جينفر أركوي" عندما كان عمدة لندن.

ونفى جونسون إدعاءات بوجود علاقة غرامية مع جينيفر أركوري وهدد بالظلال على مؤتمر المحافظين في مانشستر.

وذكرت صنداي تايمز أنه تم منح سيدة الأعمال الأمريكية 126.000 جنيه استرليني، وقد قالت مرارًا وتكرارًا انها تجمعها بجونسون علاقة حميمة.

وفي يوم الجمعة، تمت إحالة رئيس الوزراء إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة لتقييم ما إذا كان ينبغي أن يواجه تحقيقًا جنائيًا بسبب سوء السلوك في المناصب العامة.

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ويجري البحث عن قسم للثقافة الرقمية والإعلام والرياضة في منحة بقيمة 100000 جنيه إسترليني مقدمة لشركة تديرها السيدة أركري.

في مقابلة مع برنامج أندرو مار في بي بي سي 1، سئل جونسون عما إذا كان قد أبدى اهتمامًا بموجب مدونة قواعد سلوك هيئة لندن الكبرى على منح السيدة آركوري الأموال العامة والوصول المتميز إلى البعثات التجارية للعمدة.

أشار رئيس الوزراء إلى أن قضية آركوري كانت تستخدم من قبل معارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في محاولة لتقويض قدرته على إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

ولم يُسأل جونسون خلال المقابلة حول تقرير صنداي تايمز، الذي نقل عن الصحفي الأمريكي ديفيد إنريتش قوله إنه قد تم إطلاعه على علاقة حميمة مزعومة بين جونسون والسيدة آركوري من قبل اثنين من أصدقاء سيدة الأعمال.