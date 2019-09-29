الصناعة: أولويات الفترة المقبلة معالجة صفوف الخبز

كشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله عن ان أولويات الوزارة خلال المرحلة الراهنة معالجة مشكلة صفوف الخبز وتشديد الرقابة بمشاركة الجهات ذات الصلة المتمثلة في اتحاد المخابز والمطاحن ولجان الثورة والمقاومة، ووصف تلك الخطوة بأنها تمثل أولى مهامه التي يبدأ بها عمله وكيلاً للوزارة.

جاء ذلك خلال تسلمه مهامه اليوم بالوزارة من سلفه الوكيل السابق م. عبد الرحمن عجب أحمد، مشيداً بالجهود التي بذلها سلفه، موضحاً معالجة ظاهرة الصفوف في الخبز كأولوية، مؤكداً أن سلعة الدقيق متوفرة وتوزع على المخابز بصورة مستمرة، مؤمناً على إحكام الرقابة ضمانا لتوفير الخبز للمواطنين، بجانب ضبط وتنظيم الأسواق والجودة والمواصفات.

وتطرق الوكيل لمشاكل السجلات التجارية وبيعها وتأجيرها للأجانب وضعاف النفوس الأمر الذي يفقد البلاد حصيلة الصادر، معلناً معالجتها، منادياً للعمل بروح الفريق الواحد خاصة وأن الوزارة تزخر بكوادر وخبرات كبيرة، مشيراً إلى أنها من الوزارات المهمة والمفصلية التي تسهم في الاقتصاد الوطني.

كما أكد اهتمام وزارته بتحقيق القيمة المضافة للمنتجات السودانية لأنها تسهم في زيادة الصادرات خاصة مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على السلعة وتنطيم الأسواق، مؤمناً على تذليل كافة المعوقات وتفعيل القوانين والسياسات التي تنظم حركة الأسواق، مؤمنا على استعادة اختصاصات وزارته ومراجعة القوانين والتشريعات خاصتها.