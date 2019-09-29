نيابة الفساد تطلق سراح مدير الأقطان السابق المتهم بالتزوير والاختلاس

أطلقت نيابة مكافحة الفساد سراح محيي الدين محمد علي، المدير العام لشركة السودان للأقطان السابق، الموقوف لأكثر من شهرين بتهمة الفساد المالي والتزوير في المستندات الرسمية، لعدم توريده حصائل صادر القطن لمدة (6) أعوام إلى بنك السودان، وقرض بنك abc)) الفرنسي وقدره (168) مليون دولار، وأمر المستشار الهادي زايد رابح، وكيل أول نيابة مكافحة الفساد، بالإفراج عن المتهم بالضمانة العادية.
استجابة لاستئناف محامي المتهم بأن يفرج عنه مثلما أفرج عن المدير السابق بالضمانة في قضية الأقطان الشهيرة، وقال المستشار زايد في قراره إن وكيل النيابة بعدم فهمه السديد للوقائع محل الاستئناف ترتب عليه تناقض اعترى قرار حبس المتهم وربط الإفراج عنه بكفالة مالية أصدر بموجبها القرار محل الاستئناف، بما لا يدع مجالاً للشك في أن وكيل النيابة أخطأ في قراره بأن يودع كفالة بقيمة القرض وحصائل الصادر للإفراج عن المتهم، وقال وكيل أول النيابة في حيثيات قراره إنه طالما أفرج عن المدير العام السابق بالضمانة ينبغي الإفراج عن المدير الحالي بالضمانة، ومخالفة قرار وكيل النيابة للعدالة والقانون تبدو جلية في ربطه الإفراج عن المتهم بالكفالة.
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