البحرية الليبية تنقذ 71 مهاجرا غير شرعي

أوضحت البحرية الليبية، اليوم الأحد، أنها قامت بإنقاذ 71 مهاجراََ غير شرعي على متن قارب مطاطي، وذلك بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة مواجهة أكثر من 50 شخصا خطر الغرق على متن قارب قبالة سواحل البلاد.

وقالت البحرية الليبية في بيان، إنه بناءً على بلاغ وارد ظهر يوم أمس السبت، من غرفة عمليات حرس السواحل، حول وجود نداء استغاثة من قارب هجرة غير شرعية شمال الخمس، تم إبحار الزورق قمينس في مهمة بحث وإنقاذ، وكذلك خروج قارب مطاطي لذات الغرض التابعين للقطاع الأوسط.

وتابع البيان، استمرت عملية البحث عن القارب المبلغ عنه لعدة ساعات خاصة من الزورق أوباري في المنطقة المحددة وما حولها، وفي منطقة واسعة في ذات الاتجاه، ولكن دون جدوى، نتيجة أن قارب الهجرة غير الشرعية كان بين توقف وتحرك، وفي كل مرة عند التوقف يطلب إغاثة وفي أحداثيات جديدة، ونتيجة لذلك تم أنهاء مهمة الزورق قمينس مع مساء السبت.

وأضاف البيان أنه، تم تكليف الزورق أوباري بمواصلة المهمة، وبعد عملية بحث استمرت عدة ساعات، تمكنت الدورية من العثور على قارب الهجرة غ ش مع الساعة حوالي 03:00 فجر يوم الأحد 29 سبتمبر.

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وذكر البيان، أن القارب المطاطي كان على متنه عدد (71) مهاجرا غير شرعي كلهم رجال، وذلك علي بعد (45) ميل شمال غرب الخمس، وتم التوجه بالمهاجرين إلى نقطة الخمس لحرس السواحل والوصول بهم وإنزالهم حوالي الساعة 09:45 صباح الأحد.

وقالت الأمم المتحدة، أمس السبت، إن 50 شخصا كانوا على متن قارب معرض للغرق قبالة السواحل الليبية.

وأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بـاستغاثة قارب يحمل أكثر من 50 شخصا من الغرق قبالة سواحل ليبيا.