رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بالبقاء في منصبه حتى 31 أكتوبر

تعهد بوريس جونسون اليوم الأحد بالبقاء في منصبه كرئيس للوزراء في بريطانيا حتى لو فشل في التوصل لاتفاق لمغادرة الإتحاد الأوروبي قائلا أن حكومته المحافظة فقط هي التي يمكنها تسليم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر.

وفي بداية المؤتمر السنوي لحزبه في مدينة مانشستر الشمالية، يرغب جونسون في حشد حزبه برسالة "فعل أو يموت" مفادها أنه سيلقي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر، مع أو بدون صفقة.

ولكن هناك عقبات يجب توضيحها، ليس أقلها ما يسميه جونسون "فعل الاستسلام" - وأقر البرلمان القانون لإجبار رئيس الوزراء على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يؤمن صفقة مع بروكسل بحلول 17 أكتوبر.

ورفض جونسون مرة أخرى أن يشرح كيف يخطط للتحايل على هذا القانون والوفاء بوعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يعمق عدم اليقين وهو أكبر تحول في السياسة التجارية الخارجية لبريطانيا لأكثر من 40 عامًا.

وقال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية: "يمكن للناس أن يشعروا أن هذا البلد يقترب من لحظة اختيار مهمة وعلينا أن ننهض وعلينا تسليم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر... سأستمر في ذلك وأفعله".

وقال جونسون لدى سؤاله عما إذا كان سيستقيل لتجنب الاضطرار إلى طلب التأخير: "لا، ولقد تعهدت بقيادة الحزب وبلدي في وقت صعب وسأواصل القيام بذلك، وأعتقد أنها مسؤوليتي ".

وانتقد نواب المعارضة بشدة إشارة جونسون إلى "مشروع الاستسلام"، قائلين أن لغته تثير المزيد من الانقسام في بلد ظل منقسمًا عليه منذ استفتاء عام 2016 حول عضوية الاتحاد الأوروبي.

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وعلى الرغم من أن خيار إجراء تصويت بحجب الثقة عن جونسون قد تم طرحه في بعض الأوساط، قالت أنجيلا راينر، رئيسة سياسة التعليم في حزب العمل، إن الحزب يريد "عدم إبرام أي صفقة" قبل أن يفعل أي شيء آخر.

لكن الوقت ينفد في الجهود المبذولة لتجنب الخروج الفوضوي المحتمل عن الاتحاد الأوروبي، والذي تقول العديد من الشركات إنه قد يضر بالاقتصاد ويدفع البلاد إلى الركود.

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة هذا الأسبوع مقترحات تهدف إلى التغلب على العقبة الرئيسية في المحادثات - الحدود بين مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية وإيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وحتى الآن فشل الجانبان في الاتفاق على كيفية منع العودة إلى الحدود الصعبة إذا فشلت أي صفقة مزستقبلية في الحفاظ على تجارة خالية من الاحتكاك.

وقال جونسون: "إنه لا يزال يأمل في الحصول على "صفقة جيدة" ولكنه أضاف أنه لن يدعي أن ذلك سيكون سهلًا".

وقال أيضًا: "من المؤكد أن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لا ترغب أيضًا في استمرار هذا الشيء، وهم لا يريدون أن تظل المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي مفعمة بالحيوية والتمرد وفي حالة من الفوضى ولا ترغب في التعاون بالطريقة التي وقال "سوف يرغبون".

وأضاف: "هناك رأي قوي عبر الاتحاد الأوروبي بأن الوقت قد حان للمضي قدمًا".