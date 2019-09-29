"فاجعة وطن".. فيديو يوضح كيف قتل حارس خادم الحرمين الشريفين

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، في وقت سابق من اليوم، إنه في مساء يوم السبت عندما كان اللواء عبدالعزيز الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي ممدوح بن مشعل آل علي، يحمل الجنسية السعودية.
وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء عبدالعزيز الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.
وأوضح المتحدث أنه عند وصول الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، ومقتل اللواء عبدالعزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته برصاص الجاني.
من هو عبدالعزيز بن بداح الفغم
كان الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وقائد قوة الحرس الخاص بالحرس الملكي السعودي.
معلومات شخصية عن عبدالعزيز الفغم
مكان الميلاد : الرياض
تاريخ الوفاة : 29 سبتمبر 2019
سبب وفاة : ممدوح بن مشعل
الجنسية : سعودية
الخدمة العسكرية
الرتبة : لواء
الفرع : الحرس الملكي السعودي
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