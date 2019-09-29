مدني عباس يقر بوجود حاجة ماسة لإجراء مسح صناعي بالسودان

أرجع وزير الصناعة والتجارة بالسودان، مدني عباس مدني، يوم الأحد، تراجع الاهتمام بالتنمية خلال الفترة الماضية، لإهمال البحوث والدراسات بشكلٍ عام ودراسات الصناعة بشكلٍ خاص، وطالب بإجراء مسح صناعي يساهم في وضع خطة الوزارة للفترة الانتقالية.

وقال لدى زيارته التفقدية اليوم لمركز البحوث والاستشارات الصناعية بالحلفايا بمحلية بحري ، بوجود حوجة ماسة لإجراء مسح صناعي لتطويعه في خطة الحكومة الانتقالية خلال الستة أشهر المقبلة.

وأعلن تدشين مرحلة جديدة تتصل بالاهتمام بالقيمة المضافة للمنتجات الوطنية، بجانب الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وصولاً للتطوير الصناعات الكبيرة.

وأمنَّ على أن أهمية الأدوار التي يلعبها مركز البحوث، حاثاً على اتخاذ البحوث والدراسات العلمية مدخلاً للتنمية، وسبيلاً لتقليل كلفة الانتاج.

ونادى عباس بضرورة توفير المعلومات اللازمة لمتخذي القرار ليتمكنوا من وضع سياسات صحيحة.