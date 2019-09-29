ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب، الخميس، جزر مولوكو شرقي البلاد إلى 30 قتيلا.
وقال الناطق باسم وكالة إدارة الكوارث، أغوس ويبوبو:، إن "30 شخصا قتلوا و156 جرحوا"، موضحا أن بين الضحايا الذين سقط معظمهم في انهيار مبان، 3 أطفال. وكانت الحصيلة السابقة تتحدث عن مقتل 19 شخصا".
وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية حددت مركز الزلزال على بعد 37 كيلومترا شمال شرق جزيرة أمبون. وقد وقع في الساعة 08:46 بالتوقيت المحلي على عمق 29 كيلومترا.
وشهدت المنطقة نحو 20 هزة ارتدادية على الأقل بلغت قوة إحداها 5.6 درجة.
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