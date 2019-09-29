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تحطم طائرة عسكرية "سوفيتية" في سلوفاكيا

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أعلنت السلطات السلوفاكية، الأحد، عن تحطم طائرة عسكرية سوفيتية الصنع أثناء رحلة تدريبية بالقرب من مدينة نيترا.

وقالت وزارة الدفاع السلوفاكية إن طائرة عسكرية من طراز ميغ 29 سوفيتية الصنع تابعة للقوات الجوية للبلاد تحطمت أثناء رحلة تدريبية.

ونقلت أسوشيتد برس عن الوزارة إن الطيار خرج من الطائرة قبل تحطمها في وقت متأخر السبت ونجا من الموت. تم نقله إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة.

من جانبه، أوقف الجيش السلوفاكي أسطوله من طراز ميغ 29 حتى يتم التحقيق في سبب تحطم الطائرة.

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ووقع الحادث بالقرب من مدينة نيترا، على بعد نحو 100 كيلومتر شرق براتيسلافا.

يذكر أن سلوفاكيا وقعت صفقة العام الماضي لشراء 14 طائرة عسكرية من طراز (إف- 16) من شركة لوكهيد مارتن الأميركية في سعيها لاستبدال الطائرات السوفيتية.

من المقرر تسليم أول هذه الطائرات بحلول عام 2022. وفقا لأسوشيتد برس.

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