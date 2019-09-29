"التفاحة المضيئة" قريبًا على ظهر "آيفون"

وأشارت براءة الاختراع إلى أن الميزة الجديدة ستتيح لـ ”أبل“ تطبيق تلك الفكرة من خلال تصنيع شعارها على ظهر هواتفها بشكل شفاف يسمح بنفاذ الضوء من داخله، وأطلقت عليه أبل اسم ”تزيين قابل للتعديل Adjestable Decoration“، ويمكن التحكم في طريقة عرض الإضاءة بداخله.
وأوضحت براءة الاختراع أن وضع وشكل وطريقة إضاءة شعار أبل على ظهر هواتف آيفون، سيمكن التحكم بها بسهولة من داخل إعدادات آيفون.
بالتأكيد، هذه التقنية مجرد براءة اختراع، إلا أن تلك الميزة بالفعل متوفرة في مختلف هواتف أندرويد منذ فترة طويلة.
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