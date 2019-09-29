مسافر يهدد بضرب وقتل ركاب طائرة بسبب المرحاض

هدد مسافر على متن رحلة تابعة لشركة ”خطوط ألاسكا“ الجوية، بضرب وقتل ركاب الطائرة التي كانت متجهة من مطار ”جون إف كينيدي“ ما أدى إلى هبوط الطائرة اضطراريًّا.

ودخل المسافر في نوبةٍ من الغضب والجنون نتيجة حاجته لدخول المرحاض لكنه صدم عندما رأى أنه مضطر للوقوف في طابور طويل ووجد أمامه 7 أشخاص في الطابور.

المثير للغضب برأي المسافر كان هو سماح طاقم الطائرة بهذه الحالة من التكدس على باب مرحاض الدرجة الاقتصادية في حين أن حمام الدرجة الأولى فارغ ولا يستخدمه أحد.

وطالب مَليًّا خلال نوبة غضبه أن يقوم طاقم الطائرة بالسماح للركاب باستخدام حمام الدرجة الأولى لتخفيف الضغط على حمام الدرجة الاقتصادية، حسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

Advertisements

وهدد ‏الراكب بضرب الطيار والركاب وقتلهم وهو يصرخ قائلًا: ”من الخطأ وجود 7 أشخاص ينتظرون ‏هنا بينما مرحاض بأكمله فارغ“.‏

وبسبب ازدياد حدة غضب الراكب، اضطر الطيار للهبوط في مدينة ”كانساس سيتي“، ‏وجاءت الشرطة وألقت القبض على الراكب.

وأجرت شركة ‏الطيران تحقيقات تبينت منها أن هذا الراكب هدد سلامة الطائرة والمسافرين، وفي نهاية ‏المطاف وصلت الطائرة لوجهتها في لوس أنجلوس بعد 4 ساعات من الميعاد الذي كان من ‏المقرر أن تصل فيه.‏