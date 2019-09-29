ودخل المسافر في نوبةٍ من الغضب والجنون نتيجة حاجته لدخول المرحاض لكنه صدم عندما رأى أنه مضطر للوقوف في طابور طويل ووجد أمامه 7 أشخاص في الطابور.
المثير للغضب برأي المسافر كان هو سماح طاقم الطائرة بهذه الحالة من التكدس على باب مرحاض الدرجة الاقتصادية في حين أن حمام الدرجة الأولى فارغ ولا يستخدمه أحد.
وطالب مَليًّا خلال نوبة غضبه أن يقوم طاقم الطائرة بالسماح للركاب باستخدام حمام الدرجة الأولى لتخفيف الضغط على حمام الدرجة الاقتصادية، حسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية.
وهدد الراكب بضرب الطيار والركاب وقتلهم وهو يصرخ قائلًا: ”من الخطأ وجود 7 أشخاص ينتظرون هنا بينما مرحاض بأكمله فارغ“.
وبسبب ازدياد حدة غضب الراكب، اضطر الطيار للهبوط في مدينة ”كانساس سيتي“، وجاءت الشرطة وألقت القبض على الراكب.
وأجرت شركة الطيران تحقيقات تبينت منها أن هذا الراكب هدد سلامة الطائرة والمسافرين، وفي نهاية المطاف وصلت الطائرة لوجهتها في لوس أنجلوس بعد 4 ساعات من الميعاد الذي كان من المقرر أن تصل فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر مسافر يهدد بضرب وقتل ركاب طائرة بسبب المرحاض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.