تقارير: المغربي وليد الكرتي على رادار نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية، يوم الأحد، أن نادي الاتحاد السعودي، يسعى بقوة للتعاقد مع الدولي المغربي وليد الكرتي، لاعب وسط نادي الوداد البيضاوي.

ودعم نادي الاتحاد، صفوفه خلال لفترة الانتقالات الصيفية الماضية، بصفقات أجنبية، تشمل الأرجنتيني فيشيو والتشيلي خيمينيز الذي رحل عن الفريق سريعًا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”le 360“ المغربية، فإن إدارة أنمار الحائلي والجهاز الفني للاتحاد، لديهم رغبة في التعاقد مع لاعب الوسط المهاجم صاحب الـ 25 عامًا والمميز بمهاراته العالية.

وأشارت الصحيفة، إلى إدارة الاتحاد تسعى لتقديم عرض بـ 16 مليون ريال سعودي لشراء عقد الكرتي من نادي الوداد المغربي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يذكر أن وليد الكرتي خاص 25 مباراة مع الوداد البيضاوي الموسم الماضي بمسابقة الدوري المغربي، سجل 5 أهداف وصنع ثلاثة أخرى.