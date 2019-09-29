الإمارات ترد على تصريحات وزير خارجية اليمن أمام الأمم المتحدة

استغربت أبوظبي تصريحات لوزير الخارجية اليمني محمد عبدالله الحضرمي، اتهم فيها الطيران الحربي الإماراتي بقصف الجيش اليمني، خلال أحداث جنوبي اليمن الأخيرة.

وزعم وزير الخارجية اليمني أمام الأمم المتحدة أن ”الجيش اليمني تعرض لضربات عسكرية قاسية من الطيران الإماراتي، من ما شكل انحرافًا عن أهداف تحالف دعم الشرعية“.

وعبرت أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، عن ”أسف بلادها ورفضها للادعاءات التي أطلقها ممثل اليمن في خطابه أمام الأمم المتحدة“.

وقالت الحفيتي إن الإمارات ”لديها الحق في الدفاع عن نفسها والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي باليمن“، لافتة إلى أن ”التنظيمات الإرهابية بدأت في زيادة وتيرة هجماتها ضد قيادة التحالف والمدنيين“.

Advertisements

وأوضحت أنما حدث هو: ”استهداف مليشيات إرهابية بضربات جوية محددة وفقًا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني نتيجة التهديد المباشر لأمن قوات التحالف“.

وشددت على أن ”الإمارات ستستمر في اتخاذ إجراءات ملائمة ومناسبة لحماية قوات التحالف العربي من التهديدات الموجهة لها وضمان عدم عودة العناصر الإرهابية بما في ذلك ضمان عدم عودة داعش لمزاولة أنشطتهم الإرهابية في اليمن“.

وسبق للإمارات أن أصدرت بيانًا توضيحيًا، عشية الأحداث التي وقعت الشهر الماضي، نفت فيه قصف الجيش اليمني، مؤكدة أن قواتها استهدفت في هجمات محددة ”إرهابيين يشكلون خطرًا على قوات التحالف العربي“.