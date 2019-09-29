مكاسب قوية في بورصة مصر صباحًا بعد خفض الفائدة ومرور الجمعة بسلام

دفعت مشتريات مؤسسات المال المحلية بورصة مصر للارتفاع بقوة في بداية معاملات، اليوم الأحد، للجلسة الثالثة على التوالي وسط وفرة في السيولة بالسوق بعد خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس ومرور يوم الجمعة بسلام دون احتجاجات مناهضة للرئيس المصري تذكر.

وأوقفت إدارة البورصة نحو 70 سهمًا عن التداول لمدة عشر دقائق بعد ارتفاعها بأكثر من 5 % خلال أول نصف ساعة من التداول.

وبحلول الساعة الـ 0834 بتوقيت غرينتش، قفز المؤشر المصري الرئيس 3.6 % ليصل إلى 14356 نقطة وتجاوزت قيم التداولات 200 مليون جنيه.

وقال إبراهيم النمر، من نعيم للوساطة في الأوراق المالية: ”السوق استجاب لخفض الفائدة ومرور يوم الجمعة بخير.. رجعنا للمنطق من جديد.. المؤشر الرئيس يستهدف مستوى 14800 نقطة في البداية ثم مستوى 15200 نقطة“.

وقفزت أسهم بالم هيلز 5.5 % والقلعة 9.3 % وأوراسكوم للاستثمار 5.9 % وحديد عز 7.7 في المئة والتجاري الدولي 1.5 % .

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وكسبت أسهم السويدي 3.4 % وهيرميس 5.04 % وسوديك 3.8 في المئة وطلعت مصطفى 3.2 في المئة وبايونيرز 3.9 في المئة.

وخفض البنك المركزي المصري الخميس الماضي أسعار الفائدة الرئيسة للشهر الثاني على التوالي، بعد أن تراجع التضخم بدرجة أكبر ومع قيام بنوك مركزية في أنحاء العالم بتيسير السياسة النقدية.

وقرر خفض أسعار الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 13.25 % و14.25 % على الترتيب.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس: ”السوق يستعيد ما فقده بشكل غير مبرر الأسبوع الماضي.. بجانب خفض الفائدة الذي أعطى رسالة إيجابية للمستثمرين عن أداء السوق خلال الفترة المقبلة.“