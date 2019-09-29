رغم الورطة الدفاعية.. جوارديولا: لايوجد صفقة جديدة في يناير

ويعاني مانشستر سيتي هذا الموسم من الإصابات التي تعرض لها لاعبيه في خط الدفاع، إذ سيغيب كل من إيميرك لابورت، وستونز فترة ليست بالقصيرة بسبب الإصابة، ومع رحيل البلجيكي كومباني في الصيف، بات غوارديولا في أزمة بسبب نقص اللاعبين في هذا المركز.
ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" تصريحات غوارديولا، بقوله: "هذا ليس من شأني، ولكن لن نتعاقد مع أي لاعب في شهر يناير لأننا لا نملك الأموال في الوقت الحالي، لذلك لا يمكننا فعل ذلك في الشتاء".
وأضاف: "سنلتزم باللاعبين الذين نمتلكهم حاليا مع تايلور هاروود، وإيريك غارسيا، وبعض اللاعبين الجدد في الأكاديمية، حيث نمتلك لاعبين شباب موهوبين، ويمكننا الاعتماد عليهم".
يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول.
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