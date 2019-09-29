نتنياهو قد يتنازل لغانتس عن تشكيل الحكومة

وأعلن "الليكود" في بيان أصدره أمس السبت أن نتنياهو أصدر تعليمات لفريق الحزب التفاوضي بـ"بذل كل جهد ممكن للمضي قدما في تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة"، لكن إذا رفض "أزرق-أبيض" إطار العمل المقترح من قبل الرئيس رؤوفين ريفلين أو "اقتراحا واقعيا بديلا" فمن المرجح أن يعيد نتنياهو التفويض.
وفي حال تراجع نتنياهو عن التفويض الرئاسي فمن المتوقع أن يتم منحه لرئيس "أزرق-أبيض" بيني غانتس، غير أن حزب رئيس الوزراء حذر التحالف الوسطي من أن آماله في "حدوث انقلاب أو حل "الليكود" ليس لها أساس في الواقع"، مشددا على أن تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة، كما اقترحه رئيس البلاد، هو الحل الوحيد لتفادي الانتخابات الثالثة على التوالي "غير الضرورية".
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