وأعلنت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية أن "30 شخصا قتلوا و156 جرحوا"، وأن هناك ثلاثة أطفال بين الضحايا الذين قضى معظمهم جراء انهيار المباني، فيما كانت الحصيلة السابقة تتحدث عن مقتل 19 شخصا فقط.
وذكرت الوكالة أن حاكم المنطقة أعلن حالة الطوارئ حتى التاسع من أكتوبر واضطر 25 ألف شخص على الأقل لمغادرة منازلهم، بينما أقامت السلطات مطابخ ميدانية ونصبت الخيام لاستقبال النازحين، بعد أن ألحق الزلزال أضرارا بمئات المنازل والمباني والمدارس.
ويشهد الأرخبيل الإندونيسي الذي يتألف من 17 ألف جزيرة وجزيرة صغيرة، نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب موقعه على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتقاطع الصفائح التكتونية.
وأدى زلزال بلغت قوته 7,5 درجة أعقبه تسونامي العام الماضي في بالو بجزيرة سولاويسي إلى مقتل أكثر من 2200 شخص وفقدان الآلاف.
وأعلن الصليب الأحمر هذا الأسبوع أن نحو 60 ألف شخص لا يزالون في المخيمات بعد نحو عام على الكارثة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 30 قتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.