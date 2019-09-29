العالقون يكشفون عن تجاوزات جديدة في خصخصة المطارات

الخرطوم: فدوى خزرجي

كشف العالقون بالطيران المدني عن تجاوزات مالية وقانونية جديدة في إجراءات خصخصة المطارات بشركة حلول المطارات بسلطة الطيران المدني ، وذلك لجهة أن تلك الاجراءات تمت بدون عطاء، بجانب مخالفة الشركة لقانون الاجراءات المالية والمحاسبية لأنها تمت دون موافقة وزارة المالية، وأكد رئيس لجنة العالقين بالطيران المدني صلاح نور الهدى لـ(الجريدة)أمس، أن الشركات التي تضمها شركة حلول المطارات خاصة وليست تابعة لسلطة الطيران المدني، وكشف عن أن الضامن في الاتفاق لها وزير الخارجية السابق بروفيسور ابراهيم غندور إبان توليه رئيس اتحاد عمال السودان.

ومن جهته أوضح عضو لجنة العالقين عبد الهادي عبد الله أن المخالفات المالية والقانونية لتلك الشركات، تتمثل في تعاقد الشراء الحكومي لشركة فالكون الانجليزية في العام 2010م، حيث بلغت قيمة التعاقد بين فالكون و مدير سلطة الطيران آنذاك محمد عبد العزيز 900.000 جنيه استرليني، ولفت الى أن من بين التجاوزات القانونية العقد الثاني الذي تم بشركة مطارات الخرطوم، بين المدير العام محمد عبد العزيز أحمد وأعمال ابو المعتصم وبلغت قيمته العقد 2 مليار و857 الف جنيه، وتضمن العقد دفع 50 مليون جنيه لرئيس السلطة مقابل كل عامل شهرياً بموجب شهادة انجاز صادرة من بنود الطرف الأول رئيس السلطة، وذكر من تجاوزات شركة المطارات تشغيل العالقين كعمالة رخيصة، بمرتب 3 الف للعامل الواحد شهرياً.

وكشف رئيس لجنة العالقين بالطيران المدني صلاح نور الهدى عن تدوينهم لبلاغ ضد شركة المقاولات والتشييد في مسجل التنظيمات، وشكك في قانونية خصخصتها لأن 85% منها ملك للنقابة، و15 % ملك للشركة القابضة، وأردف: هذا يعني انها ملك للعاملين ولا يجوز نقلها أو تنقل نسبها أو ضمها الى القابضة الا بموافقة العاملين عبر جمعية عمومية.