قوى التغيير تحدد المعايير الأولية لاختيار والي القضارف

الخرطوم: الجريدة

نظمت قوى إعلان الحرية والتغيير بالقضارف ظهر أمس بدار المعلمين حلقة نقاش تحت عنوان “المعايير الأولية لاختيار والي ولاية القضارف” وأوضح الأستاذ هارون أحمد هارون ـ عضو اللجنة الفنية لصياغة المعايير ـ أن اختيار والي القضارف يمر بمراحل ونحن الآن بصدد المرحلة الثانية وهي صياغة المعايير النهائية لينفتح باب الترشيح بعد ذلك، وأكد حسن سعد ـ عضو اللجنة الفنية ـ بقوله: إننا نعلم الشعب ونتعلم منه وأن قوى إعلان الحرية والتغيير بالقضارف تعمل على تأكيد مبدأ الشفافية ، وأشار إلى أن كل الآراء التي ستقال ستتم الاستفادة منها، وتباينت آراء الحضور في الثلاثين فرصة نقاش التي سمح بها الزمن تبايناً كبيراً، وقال هارون إن كل الآراء التي قيلت لها الاحترام الواجب وستتم الاستفادة منها.