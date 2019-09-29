اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الاحد 29 سبتمبر 2019م هذا الصباح

الدار:

شاهد من المراجع العام: لم أشاهد أي تقرير بمراجعة حسابات رئاسة الجمهورية طوال عملي

الرئيس المعزول البشير دعم قناة طيبة باكثر من مائة الف يورو

مدير الشرطة يلغي استمارة الوصول والمغادرة بالمطارات

حمدوك يدعو لعدم معاقبة الشعب السوداني بجريرة النظام السابق

مقتل شيخ ودفنه جوار منزل المتهم

الصناعة: إجراءات مرتقبة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق

الوطن

مجهولون يهاجمون منازل قيادات في قوى التغيير بـ “الملتوف”

“الصناعة”: إجراءات مرتقبة لمواجهة الغلاء و ضبط الأسواق

أسرة “موسى هلال” تكشف عن مصادرة سياراتهم وتطالب باحترام مكانة الشيخ

وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية للمطالبة بالإفراج عن وليد

آخر لحظة

نيابة الفساد تعفى مسؤولا من دفع كفالة قدرها (168) مليون دولار

اجراءات مرتقبة لمحاربة الغلاء وضبط الأسواق

مصرع (70) سودانيا في انهيار منجم بتشاد

المجهر:

(غندور): (حمدوك) يمثل السودان والأمر العام ما فيهو طالعني الخلا

(حميدتي): مجلس السيادة اتخذ إجراءات صارمة تجاه ظهور السلاح

اليوم التالي

مجهولون يهاجمون منازل قيادات في الحرية والتغيير بـ (الملتوف)

حمدوك: السودانيون لا يرعون الإرهاب ومعاقبتهم بجريرة النظام المخلوع مرفوضة

إلغاء استمارتي المغادرة والوصول بجميع مطارات ومنافذ البلاد

المحكمة ترفض طلب الدفاع بتلاوة التهمة في قضية الرئيس المخلوع

مصدرو الذهب يطالبون بخروج الشركات النظامية و(المركزي) من الصادر

السوداني

إلغاء استمارة الوصول والمغادرة للمسافرين بالمطارات

احتواء أحداث شغب محدودة ببورتسودان وهتافات ضد موسى محمد أحمد

المؤتمر السوداني: هجوم على منازل قيادات بـ (قوى الحرية) بـ (عبوات حارقة)

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الأهرام اليوم

حمدوك: على اميركا عدم معاقبته الشعب السوداني بجريرة النظام المخلوع

مجهولون يهاجمون منازل ناشطين بـ (الملتوف)

تطورات في قضية البشير

الدار

شاهد من المراجع العام: لم أشاهد أي تقرير بمراجعة حسابات رئاسة الجمهورية طوال عملي

الرئيس المعزول البشير دعم قناة طيبة باكثر من مائة الف يورو

مدير الشرطة يلغي استمارة الوصول والمغادرة بالمطارات

حمدوك يدعو لعدم معاقبة الشعب السوداني بجريرة النظام السابق

مقتل شيخ ودفنه جوار منزل المتهم

الصناعة: إجراءات مرتقبة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق

الجريدة

مهاجمة منازل قيادات في الحرية والتغيير بـ”الملتوف”

غندور يستنكر السخرية من حمدوك

إعلان انطلاق الدورة الثانية لجائزة محجوب محمد صالح للصحافة

حميدتي: نعذر الأطباء لأنّ مرتباتهم ضعيفة

استئناف محاكمة البشير وشاهدان يدليان بأقوالهما

مستشفيات ترفض استيعاب موظفي مستشفى الأنف والأذن المنقولين تعسفيًا

شعبة مصدري الذهب تطالب بخروج بنك السودان من القطاع

التيّار

في محاكمة المخلوع: شاهد دفاع يقلب الطاولة ويكشف المثير

حمدوك يطالب أمريكا برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

توقعات بقفز الصادرات الزراعية لملياري دولار للموسم الحالي

تفادي كارثة في منجم الدويشات بوادي حلفا

الصيحة

ندوة ببورتسودان تتحوّل إلى مظاهراتٍ وأحداث شغب

“حميدتي” يطالب بجمع السلاح ويتوعّد المتفلّتين

إلغاء استمارة المسافرين في الوصول والمغادرة

اتهام لعناصر بالنظام السابق بحرق”3″ منازل لقيادات بـ”الحرية والتغيير”

حمدوك يطالب واشنطن بإزالة السودان من قائمة الإرهاب