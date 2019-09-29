جمارك مطار الخرطوم تمنع دخول حبوب مخدرة وتحبط محاولة تهريب ذهب وعملات أجنبية

تمكنت إدارة جمارك مطار الخرطوم من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من العملات الأجنبية كانت في طريقها إلي خارج البلاد، ونحجت السلطات أيضاً في منع عملية تهريب كيلو ونصف جرام ذهب.

وأكد المكتب الصحفي للشرطة في تعميم امس أن ورديات المغادرة المختلفة بإدارة جمارك مطار الخرطوم ضبطت أيضاً كميات كبيرة من الحبوب المخدرة كانت في طريقها الي داخل البلاد. وأوضح مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم العميد شرطة طارق عبد الحميدعضو اللجنة الأمنية بالمطار، أن الضبطيات عند المغادرة عبارة عن 345500 ريال سعودي ، و 43700 دولار امريكي ، و 20.200 ريال قطري ، و17400درهم إماراتي، و 15500 يورو ، 5120 استرليني.

وأشار إل احباط محاولة تهريب نوعية لكيلو ونصف ذهب تعادل ( 1500) جرام. وقال إن ورديات الوصول تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة التي تقدر بحوالي (196.950) حبة مخدرة (هلوسة، زهايمر، شلل رعاش) من غير تصاريح الجهات الطبية.

وأكد أن إدارة جمارك مطار الخرطوم تظل العين الساهرة وتقف بالمرصاد لكافة محاولات التهريب والوقوف في وجه ضعاف النفوس للحفاظ علي صحة المواطن وحماية الاقتصاد الوطني .

الجريدة