حميدتي: نعذر الأطباء لأن مرتباتهم ضعيفة

نيالا: الفاضل إبراهيم

كشف عضو المجلس السيادي الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو ( حميدتي) عن توجيهات صدرت للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالاستمرار في جمع السلاح ومحاربة التفلت وملاحقة المجرمين والقبض عليهم ومنع إستخدام الدراجات البخارية والمظاهر السالبة، محذراً من مغبة إتلاف المزارع، وأكد حميدتي في تصريحات صحفية أمس بنيالا عقب إجتماعه بالإدارات الأهلية أن الأجهزة الأمنية على أتم الجاهزية والاستعداد لتأمين وحماية الموسم الزراعي، مضيفاً أن الإجتماع كان بغرض الوقوف على القضايا والهموم والترتيبات الأمنية اللازمة لتأمين الموسم الزراعي وجمع السلاح ومحاربة التفلت الذي قال إنه بدأ يظهر مرة أخرى، لافتاً إلى أن الإجتماع كان عنوانه الصراحة والشفافية وتم من خلاله مناقشة القضايا الجوهرية الملحة واعداً بحلها في أقرب وقت، منوهاً إلى أنهم طلبوا من الإدارة الأهلية تكوين لجنة لصياغة أهم القضايا توطئة لمعالجتها، ممتدحاً دور الإدارة الأهلية وقال إنهم قاموا بواجبهم كاملاً وما مقصرين، متعهداً في الوقت ذاته بحل ومعالجة بعض المشكلات القديمة التي ظهرت بسبب الديات بعد التأكد منها عبر المكاتبات الرسمية أو المستندات، وأشار حميدتي إلى أنه طلب من الجميع الوحدة والتماسك وتابع ( ما دايرين مشاكل ما دايرين فتنة، دايرين كل الناس يكونوا على قلب رجل واحد يتناصحوا الغلطان يقولو ليهو غلطان عشان نمرق البلد لبر الأمان) مناشداً بضرورة الوقوف مع مرحلة التغيير التي تشهدها البلاد وإسناد الحكومة التنفيذية من خلال المراقبة الدقيقة للسلع المدعومة من وقود ودقيق وسكر، وذكر أن حال مستشفى نيالا غير مقبول، مقراً بضعف مرتبات الأطباء، وأضاف: ( نعذر الأطباء لأن مرتباتهم ضعيفة ولابد من علاج الأمر جذرياً)، وتساءل عن دور ديوان الزكاة في المجتمع، وتابع ( نقول إن الطريقة القديمة ما بتنفع معانا) وزاد( دايرين الناس تتذوق طعم التغيير وتعيشه واقعاً ونقول ابشروا بالخير الناس معاكم) وكشف حميدتي عن سلسلة إجتماعات مع شرائح المجتمع المختلفة لتلمس قضاياهم والوقوف عندها وحلها.