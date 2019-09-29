رئيس حزب المؤتمر الوطني يستنكر السخرية من حمدوك

قلل رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف بروفسيور ابراهيم غندور من سخرية بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من رئيس الوزراء حمدوك على خلفية تداولهم (صور) لقاعة الامم المتحدة وهي شبه خالية، أثناء إدلاء رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك خطابه أمس الأول أمام هيئة الأمم المتحدة.

وقال غندور على صفحته الرسمية بالفيسبوك: (أستغرب جداً من المنشورات الكثيرة المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي التي تستهتر برئيس وزراء الفترة الإنتقالية والحديث المتداول عن أن قاعة الأمم المتحدة خالية ولا يوجد رئيس دولة حضر خطاب حمدوك) .

وأضاف” غندور“: كثير من الأحيان يحدث ذلك أمام كثير من الرؤساء فالخطاب في منصة الأمم المتحدة هو خطاب لكل العالم ولا يهم من حضر داخل القاعة”.

لذا أقول إن الاستهتار برئيس الوزراء الإنتقالي السوداني هو استهتار بكل سوداني ومن يفعل فهو يفعل ذلك بنفسه لأن الدكتور “عبد الله حمدوك” يمثل السودان وليس قوى الاحزاب التي رشحته لتولي المنصب.